В Краснодарском крае подержанные электромобили за год подорожали на 8%
В Краснодарском крае средняя стоимость электромобиля с пробегом за январь–сентябрь 2026 года составила 2,3 млн руб., прибавив за год 8%. Об этом РБК Краснодар сообщили аналитики Дром.ру. Спрос на б/у электромобили за девять месяцев вырос на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года — цифра, точно совпадающая с соседней Ростовской областью, где средний ценник составил 2,1 млн руб., но прибавил сразу 17%.
Разница видна и по модельному ядру. Тройка на Кубани и Дону одна и та же — Nissan Leaf, Tesla Model 3, Zeekr 001, — но интерес к Tesla в Краснодарском крае вырос на 94%, тогда как в Ростовской области лишь на 50%; Leaf прибавил на Кубани 24% против 17% на Дону, а Zeekr 001 — всего 5% против двузначного роста у соседей. Иными словами, кубанский покупатель смещается в сторону премиального сегмента, донской распределяет спрос ровнее по бюджетным моделям.
Спрос на подержанные электромобили в Крыму вырос сразу на 125% — сильнее всех в регионе, — а средняя цена за год упала на 7%, до 2,7 млн руб. Причина в потоке более доступных машин, который сместил среднюю планку: спрос на Nissan Leaf подскочил на 128%, на Evolute i-Pro — на 533%, на Zeekr 001 — на 78%.