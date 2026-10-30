В Краснодарском крае подержанные электромобили за год подорожали на 8%

Разница видна и по модельному ядру. Тройка на Кубани и Дону одна и та же — Nissan Leaf, Tesla Model 3, Zeekr 001, — но интерес к Tesla в Краснодарском крае вырос на 94%, тогда как в Ростовской области лишь на 50%; Leaf прибавил на Кубани 24% против 17% на Дону, а Zeekr 001 — всего 5% против двузначного роста у соседей. Иными словами, кубанский покупатель смещается в сторону премиального сегмента, донской распределяет спрос ровнее по бюджетным моделям.