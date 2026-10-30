Задержан за взятки директор «Управления капитального строительства» Новосибирска

По версии следствия, с января по октябрь 2026 года фигурант дела, угрожая не подписывать акты выполненных работ, вымогал взятку у представителя коммерческой организации, которая проводила работы по проектированию строительного объекта. В результате директор фирмы передал чиновнику 1 млн руб., говорится в сообщении.