Задержан за взятки директор «Управления капитального строительства» Новосибирска
В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали и. о. директора муниципального учреждения в сфере строительства. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила прокуратура региона.
По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Викторе Орлове. Он исполняет обязанности директора МКУ «Управление капитального ремонта» Новосибирска.
По версии следствия, с января по октябрь 2026 года фигурант дела, угрожая не подписывать акты выполненных работ, вымогал взятку у представителя коммерческой организации, которая проводила работы по проектированию строительного объекта. В результате директор фирмы передал чиновнику 1 млн руб., говорится в сообщении.
Преступление было выявлено управлением ФСБ по Новосибирской области.