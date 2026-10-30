Сотрудники ГУФСИН задержали 40 человек, находящихся в федеральном розыске
Работники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Пермскому краю в ходе операции «Розыск» задержали 40 лиц, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В межведомственной операции, направленной на эффективное исполнение судебных решений, были задействованы 186 сотрудников управления. Они отработали 596 адресов по всему Прикамью за два дня. Задержанных доставили в отделы правоохранительных органов.
В пресс-службе отметили необычные результаты поисков. Так, одного мужчину сотрудники ГУФСИН обнаружили спрятавшимся в лесу неподалеку от деревни Нововознесенск Очерского района. Его объявили в розыск в связи с тем, что он не явился в исправительное учреждение для отбывания наказания. В лесу он скрывался около месяца.
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