Сотрудники ГУФСИН задержали 40 человек, находящихся в федеральном розыске

В пресс-службе отметили необычные результаты поисков. Так, одного мужчину сотрудники ГУФСИН обнаружили спрятавшимся в лесу неподалеку от деревни Нововознесенск Очерского района. Его объявили в розыск в связи с тем, что он не явился в исправительное учреждение для отбывания наказания. В лесу он скрывался около месяца.