Азовская судоверфь взыскала с «Сантрейд» более 15 млн рублей за хранение зерна

Спор возник из договора на перевалку зерновых культур, заключенного сторонами в апреле 2024 года. По его условиям судоверфь принимала продукцию заказчика, выгружала ее из автомобильного транспорта и загружала на суда для экспорта. Первые 15 календарных дней хранения груза на площадке были бесплатными. За последующее хранение предусматривалась плата: 6 руб. за тонну в сутки с 16-го по 20-й день и 10 руб. начиная с 21-го дня без учета НДС.