Азовская судоверфь взыскала с «Сантрейд» более 15 млн рублей за хранение зерна
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск АО «Азовская судоверфь» к ООО «Сантрейд» о взыскании 15,1 млн руб. задолженности за сверхнормативное хранение сельскохозяйственной продукции. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Спор возник из договора на перевалку зерновых культур, заключенного сторонами в апреле 2024 года. По его условиям судоверфь принимала продукцию заказчика, выгружала ее из автомобильного транспорта и загружала на суда для экспорта. Первые 15 календарных дней хранения груза на площадке были бесплатными. За последующее хранение предусматривалась плата: 6 руб. за тонну в сутки с 16-го по 20-й день и 10 руб. начиная с 21-го дня без учета НДС.
Судоверфь заявила, что с мая 2024 по сентябрь 2025 года «Сантрейд» не оплатил услуги по хранению зерна. Первоначально сумма требований составляла 11,3 млн руб., затем истец увеличил ее до 15,1 млн руб. Ответчик иск не признал, оспаривая доказательства фактического поступления и хранения груза, а также расчеты задолженности.
Суд отклонил ходатайство об экспертизе, посчитав представленные материалы достаточными для разрешения спора. Факт завоза и хранения зерна подтвердили заявки на въезд автомобилей, журналы регистрации транспорта, пропуска, товарно-транспортные накладные, акты погрузки, таможенные декларации и другие документы. Суд также учел двусторонние акты оказанных услуг и подписанный ответчиком акт сверки задолженности на 9,9 млн руб.
В решении отмечается, что ответчик не представил контррасчет и доказательства отсутствия долга. Суд признал требования судоверфи обоснованными и постановил взыскать с «Сантрейда» 15,1 млн руб. задолженности и 337,7 тыс. руб. судебных расходов. Еще 38,7 тыс. руб. госпошлины компания должна перечислить в федеральный бюджет.