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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Южный Урал

Оборот организаций Курганской области вырос на 8,5%

Показатель достиг 773 млрд рублей
В январе — сентябре 2026 года оборот организаций Курганской области составил 108,5% от величины девяти месяцев 2025-го. Такие данные указаны в отчетности Свердловскстата.
Оборот региональных компаний достиг 773 млрд руб., 59,8% от него приходится на промышленные производства. Сильнее всего показатель увеличился в сферах водоснабжения и водоотведения (+60%), ремонта и монтажа машин и оборудования (+46,6%), а также производства одежды (+46,2%).
Виталина Ярховска