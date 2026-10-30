Оборот организаций Курганской области вырос на 8,5%

Оборот региональных компаний достиг 773 млрд руб., 59,8% от него приходится на промышленные производства. Сильнее всего показатель увеличился в сферах водоснабжения и водоотведения (+60%), ремонта и монтажа машин и оборудования (+46,6%), а также производства одежды (+46,2%).