Производителя молока в Ярославской области оштрафовали за нарушения

В отношении предприятия возбудили два административных дела — по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда либо создавшее угрозу его причинения). По итогам их рассмотрения 8 октября 2026 года производителю назначили штраф. Сообщение о результатах проверки ведомство опубликовало 29 октября.