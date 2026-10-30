Производителя молока в Ярославской области оштрафовали за нарушения
В Ярославской области производителя молока привлекли к административной ответственности после выявления микробиологических и санитарных нарушений. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Название предприятия и размер штрафа ведомство не уточнило.
В пробе питьевого пастеризованного молока специалисты обнаружили превышение допустимых значений по количеству микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. С учетом требования областной прокуратуры управление организовало внеплановую выездную проверку предприятия. Повторная проба аналогичной продукции также не соответствовала нормативам по обоим показателям.
Инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние производственных помещений. На предприятии не были разработаны и внедрены процедуры контроля безопасности продукции. Кроме того, выявлены нарушения ветеринарных требований при содержании крупного рогатого скота.
В отношении предприятия возбудили два административных дела — по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда либо создавшее угрозу его причинения). По итогам их рассмотрения 8 октября 2026 года производителю назначили штраф. Сообщение о результатах проверки ведомство опубликовало 29 октября.