Прокуратура потребовала арестовать имущество бывшей жены экс-минсельхоза Дона
В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. Обвиняемым вменяются превышение должностных полномочий и мошенничество. По версии следствия, предприятиям, не имевшим права на господдержку, выплачены субсидии на сумму 155 млн рублей.
На предыдущем заседании защита господина Гончарова поставила вопрос об аресте имущества господина Рачаловского. По утверждению адвоката Павла Лапшова, оба фигуранта проходят по одним и тем же статьям, однако обеспечительные меры в полном объёме применены только к его доверителю. Суд отложил рассмотрение ходатайства для запроса данных об имуществе подсудимого.
На заседании 28 октября гособвинитель представила сведения о составе собственности Константина Рачаловского. Часть объектов, согласно представленным данным, перешла к его бывшей супруге, часть продана. Прокурор заявила ходатайство об аресте объектов, принадлежащих третьим лицам. Адвокат Константина Рачаловского просил отложить решение до предоставления копии судебного решения о разделе имущества, сославшись на срок получения документов из архива. Суд удовлетворил ходатайство об отложении — вопрос об аресте будет рассмотрен после поступления дополнительных материалов.