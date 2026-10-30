Прокуратура потребовала арестовать имущество бывшей жены экс-минсельхоза Дона

На предыдущем заседании защита господина Гончарова поставила вопрос об аресте имущества господина Рачаловского. По утверждению адвоката Павла Лапшова, оба фигуранта проходят по одним и тем же статьям, однако обеспечительные меры в полном объёме применены только к его доверителю. Суд отложил рассмотрение ходатайства для запроса данных об имуществе подсудимого.