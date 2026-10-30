По делам и слава

Ксения Бородина получила популярность как одна из ведущих реалити-шоу «Дом-2», проработав там почти 20 лет. Также она вела такие проекты, как «Бородина против Бузовой», участвовала в «Ледниковом периоде» и «Танцах со звездами». Николай Сердюков — тоже блогер и участник телешоу. Вероника Степанова — одна из самых известных медиа-психологов в русскоязычном сегменте YouTube. Ее канал насчитывает около 3,17 млн подписчиков. В своих разборах она любит ставить публичным персонам заочные диагнозы, что часто приводит к скандалам. Среди поклонников она получила прозвище «Мама-кошка». Ее образ стал основой для многих мемов, а рэпер Слава КПСС (Валентин Дядька) посвятил психологу песню. В июле 2026 года Вероника Степанова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» — поводом стала позиция, которую авторы ресурса расценили как поддержку России в СВО.