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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Северо-Запад

По делам и слава

Юристы Ксении Бородиной попытались закрыть судебный процесс по иску к психологу Веронике Степановой
В суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение гражданского дела по иску телеведущей Ксении Бородиной и ее мужа Николая Сердюкова о защите чести к популярному блогеру Веронике Степановой, известной по своим жестким и провокационным «психологическим разборам» звезд шоу-бизнеса. Поводом для разбирательства стали ролики, в которых ответчица анализировала личности супругов, что было воспринято истцами как распространение оскорбительных сведений и покушение на частную жизнь. Их представители попытались закрыть процесс для журналистов, но не вышло.
Ксения Бородина (Омарова) и Николай Сердюков

Ксения Бородина (Омарова) и Николай Сердюков

Ирина Бужор / Коммерсантъ

На заседании по существу в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга ни сами истцы, Ксения Бородина (Омарова) и Николай Сердюков, ни ответчица Вероника Степанова, проживающая в Мексике, не присутствовали. Вместо них пришли представители. Сторона истца заявила два ходатайства. В первом содержалась просьба закрыть процесс для прессы. Объяснялось это тем, что в ходе разбирательства неизбежно подлежат публичному оглашению сведения, составляющие личную и семейную тайну, и имущественные взаимоотношения. В прошении судом было отказано. Во втором — адвокаты просили приобщить к делу новый пост госпожи Степановой.
После предварительного заседания медиа-психолог, по словам истцов, опубликовала еще один пост якобы с оскорблениями и фотомонтажом их доверителей.
Адвокат блогера Александр Солкин (сама блогер ранее обещала отправить защищать себя адвоката Екатерину Гордон.— «Ъ Северо-Запад») возражал против принятия уточнений: он попросил оппонентов конкретно указать, какие именно фразы и снимки они считают оскорблением и вмешательством в частную жизнь. Судья ходатайство удовлетворила, но дала стороне ответчика время на ознакомление с представленными материалами.
Поводом для иска стали видеоролики Вероники Степановой, опубликованные в 2023 и 2026 годах. В частности, один из них носил название «Бородина и Сердюков: Убогие мужья с "Дома-2"/Паленые подарки», в котором блогер анализировала личность госпожи Бородиной. Досталось и ее нынешнему мужу Николаю Сердюкову, а также бывшему супругу Курбану Омарову. В ответ на это телеведущая обратилась в суд с требованием взыскать с компенсацию около 7,5 млн рублей: 4,5 млн за моральный вред и 3 млн за нарушение авторских прав.

Ксения Бородина получила популярность как одна из ведущих реалити-шоу «Дом-2», проработав там почти 20 лет. Также она вела такие проекты, как «Бородина против Бузовой», участвовала в «Ледниковом периоде» и «Танцах со звездами». Николай Сердюков — тоже блогер и участник телешоу. Вероника Степанова — одна из самых известных медиа-психологов в русскоязычном сегменте YouTube. Ее канал насчитывает около 3,17 млн подписчиков. В своих разборах она любит ставить публичным персонам заочные диагнозы, что часто приводит к скандалам. Среди поклонников она получила прозвище «Мама-кошка». Ее образ стал основой для многих мемов, а рэпер Слава КПСС (Валентин Дядька) посвятил психологу песню. В июле 2026 года Вероника Степанова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» — поводом стала позиция, которую авторы ресурса расценили как поддержку России в СВО.

Сторона истцов от комментариев отказалась. Александр Солкин, представляющий интересы блогера, в разговоре с журналистами заявил, что пока не понимает, какие именно высказывания не устроили супругов Бородину и Сердюкова. Он напомнил: Верховный суд РФ неоднократно указывал, что определенная критика в адрес публичных лиц допустима и не выходит за рамки закона. Отвечая на вопрос «Ъ Северо-Запад», не приведет ли этот процесс к «эффекту Стрейзанд» (социальный феномен, выражающийся в том, что попытка скрыть какие-либо сведения приводит лишь к тому, что о них узнают еще больше людей.— «Ъ Северо-Запад»), адвокат подтвердил: в делах, связанных с распространением сведений, такой исход наступает всегда.
Суд решил отложить следующее заседание на 10 декабря.
Главное. Северо-Запад

Авторы

  • Андрей Кучеров
    Андрей Кучеров
    старший корреспондент отдела происшествий