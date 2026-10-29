Алкоголь лишают массовости
В Челябинской области запретят продажу спиртного в местах проведения публичных мероприятий
Законодательное собрание Челябинской области приняло закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях. Запрет вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать шесть лет, до 28 февраля 2033 года. Продажа спиртного, включая пиво, сидр и медовуху, запрещается за два часа до начала события, на все время проведения и в течение часа после окончания. Мера распространяется на мероприятия с числом участников от 100 человек. Заведения общепита (рестораны, бары и кафе) под запрет не подпадают. Муниципальные администрации обязаны за три дня уведомлять торговые точки об ограничениях. Бизнес-сообщество предупреждает о рисках для малой розницы: по данным «Опоры России», алкоголь обеспечивает магазинам «у дома» до 40% оборота.
Законодательное собрание Челябинской области приняло в окончательной редакции поправки в региональный закон «О государственном регулировании оборота алкогольной продукции». С 1 марта 2027 года в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях будет ограничена розничная торговля спиртным. Запрет вступает в силу за два часа до начала события, распространяется на все его время и сохраняется в течение часа после окончания. Цель закона, как указано в материалах законодательного собрания, снижение потребления алкоголя, поддержка здорового образа жизни и улучшение демографической ситуации в регионе.
Закон распространяется на культурно-массовые, зрелищные, физкультурные, спортивные и иные развлекательные мероприятия с заявленной численностью участников не менее 100 человек, проводимые в специально определенном месте. Таким образом, под действие нормы подпадает широкий спектр событий: от городских праздников и концертов на открытых площадках до футбольных матчей и корпоративных фестивалей.
Запрет касается магазинов, киосков и иных точек розничной торговли. Продажа алкоголя в заведениях общественного питания (ресторанах, барах, кафе) ограничение не затрагивает. Таким образом, стакан пива в ресторане на стадионе или в кафе в торговом центре, где проходит выставка, по-прежнему будет законным, тогда как для соседнего супермаркета или алкомаркета на несколько часов будет действовать ограничение.
Муниципальные администрации в свою очередь обязуются своевременно информировать торговые точки. Не позднее чем за три дня до мероприятия местная администрация обязана разместить на своем официальном сайте правовой акт, определяющий дату, время, место проведения события и границы прилегающей территории, на которую распространяется запрет. Помимо этого, администрация должна уведомить организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкоголя, торгующие пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой. Порядок информирования определит региональный исполнительный орган, уполномоченный в сфере оборота алкоголя.
Законопроект был внесен в региональный парламент депутатами Челябинской городской думы. Как еще в сентябре рассказал депутат Госдумы Максим Гулин, до сентября возглавлявший комитет по экономической политике и предпринимательству заксобрания, документ готовился без спешки: было проведено несколько заседаний рабочих групп с участием муниципалитетов и представителей бизнеса.
Закон вступает в силу 1 марта 2027 года и действует до 28 февраля 2033 года, то есть ровно шесть лет.
На муниципальном уровне ограничения существовали и ранее, но носили точечный характер. Действующее Положение о порядке организации и проведения массовых мероприятий в Челябинске прямо обязывает организаторов исключать розничную продажу алкоголя непосредственно в месте проведения события. Участникам мероприятий запрещено иметь при себе и распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки на его основе, а нахождение в состоянии алкогольного опьянения является основанием для удаления с мероприятия.
Ранее полиция каждый раз самостоятельно организовывала контроль за торговыми точками: так, в мае 2026 года ГУ МВД по Челябинской области при подготовке к школьным «последним звонкам» и «Атомному выпускному» отдельно указало, что «в магазинах рядом с образовательными организациями и в местах проведения торжеств реализация таких напитков недопустима».
По словам вице-председателя челябинского областного отделения «Опоры России» Алексея Ларина, алкогольная продукция обеспечивает магазинам «у дома» и алкомаркетам от 15% до 40% оборота и является высокомаржинальной товарной категорией.
«Для малых точек даже временный запрет означает выпадающую выручку и риск ухода с рынка»,— отмечает господин Ларин.
Опыт других регионов, по данным эксперта, подтверждает эти опасения. В субъектах, где аналогичные ограничения уже действуют, продажи спиртного снижались на 10–30%. В Вологодской области падение составило 19%, а в отдельных алкомаркетах доходило до 50%. В Забайкалье за полгода число торговых точек, реализующих алкоголь, сократилось вдвое. По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в масштабе страны подобные меры могут привести к закрытию около тысячи магазинов, сокращению 5 тыс. рабочих мест и снижению бюджетных поступлений на миллиарды рублей в год.
При этом вице-председатель челябинского отделения «Опоры России» подчеркивает, что снижение потребления алкоголя в стране — устойчивый тренд, который нельзя связывать с ограничительными мерами. По данным Минздрава РФ, потребление алкоголя в России сократилось с 13,7 л чистого этанола на человека в 2009 году до 8,06 л в 2025-м — в 1,7 раза.
По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2025 году розничные продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в регионе упали на 13,7%, до 65,7 л на каждого совершеннолетнего жителя (44-е место среди субъектов РФ). Продажи винодельческой продукции сократились почти на 2%, до 7 л на человека (33-е место), крепкого алкоголя — на 0,5%, до 10,6 л (45-е место). В целом по стране потребление пива снизилось еще заметнее — на 15,5%, до 61,5 л на человека, крепкого алкоголя — на 2,1%, винодельческой продукции — на 4,6%.
«Снижение потребления обусловлено, прежде всего, ростом благосостояния и пропагандой здорового образа жизни, а не ограничительными мерами. Ограничения в дни массовых мероприятий могут быть оправданы с точки зрения общественного порядка. Но решение требует компенсационных механизмов или более точечного подхода, чтобы социальные цели не достигались за счет устойчивости розничного звена»,— считает Алексей Ларин.