Алкоголь лишают массовости

Законодательное собрание Челябинской области приняло закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях. Запрет вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать шесть лет, до 28 февраля 2033 года. Продажа спиртного, включая пиво, сидр и медовуху, запрещается за два часа до начала события, на все время проведения и в течение часа после окончания. Мера распространяется на мероприятия с числом участников от 100 человек. Заведения общепита (рестораны, бары и кафе) под запрет не подпадают. Муниципальные администрации обязаны за три дня уведомлять торговые точки об ограничениях. Бизнес-сообщество предупреждает о рисках для малой розницы: по данным «Опоры России», алкоголь обеспечивает магазинам «у дома» до 40% оборота.

