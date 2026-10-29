ИжГТУ заключил соглашение с институтом из Мали
Стороны планируют развивать инженерное образование и программы двойных дипломов
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Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова договорился о сотрудничестве с Институтом политических наук, международных отношений и коммуникаций (ISPRIC) из Мали. Соглашение подписали 28 октября в Москве в рамках третьего саммита «Россия — Африка» при содействии Центра народной дипломатии, сообщили в пресс-службе ИжГТУ.
Партнеры планируют развивать совместные образовательные программы, академические обмены и подготовку специалистов по инженерным направлениям. В сентябре представители вузов уже обсуждали возможные форматы сотрудничества на видеоконференции
По информации ИжГТУ, университет стал первым российским вузом — партнером ISPRIC.