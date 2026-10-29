Мать погибшего в отпуске солдата из Ижевска добилась выплат через омбудсмена
Участник СВО умер от внезапного заболевания
Матери участника СВО из Ижевска, скончавшегося дома во время официального отпуска от внезапного заболевания, незаконно отказывали в страховых выплатах. Об этом в соцсетях рассказал уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.
Отказ мотивировали тем, что военнослужащий умер от причин, не связанных с выполнением боевых задач. Она обратилась к омбудсмену, после чего была инициирована проверка. Военная прокуратура нашла нарушения — решение было пересмотрено, и заявительница получила страховые выплаты в полном объеме.