Мать погибшего в отпуске солдата из Ижевска добилась выплат через омбудсмена

Отказ мотивировали тем, что военнослужащий умер от причин, не связанных с выполнением боевых задач. Она обратилась к омбудсмену, после чего была инициирована проверка. Военная прокуратура нашла нарушения — решение было пересмотрено, и заявительница получила страховые выплаты в полном объеме.