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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Удмуртия

Мать погибшего в отпуске солдата из Ижевска добилась выплат через омбудсмена

Участник СВО умер от внезапного заболевания
Матери участника СВО из Ижевска, скончавшегося дома во время официального отпуска от внезапного заболевания, незаконно отказывали в страховых выплатах. Об этом в соцсетях рассказал уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.
Отказ мотивировали тем, что военнослужащий умер от причин, не связанных с выполнением боевых задач. Она обратилась к омбудсмену, после чего была инициирована проверка. Военная прокуратура нашла нарушения — решение было пересмотрено, и заявительница получила страховые выплаты в полном объеме.