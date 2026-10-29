ФСБ задержала главу администрации Приозерского района Ленобласти
Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Приозерского района Ленинградской области Александра Соклакова и доставили его в Петербург. Об этом сообщает издание 47News. Обстоятельства задержания и возможные обвинения в отношении чиновника пока не раскрываются.
По данным издания, господина Соклакова задержали утром в четверг. С ним работает Служба экономической безопасности ФСБ.
В администрации Приозерского района сообщили, что в течение дня чиновника не видели на рабочем месте. При этом около 13:00 оперативных сотрудников в здании не было. Глава района Ирина Пьянкова заявила, что не связывалась с господином Соклаковым и не располагает информацией о произошедшем.
Александр Соклаков возглавляет администрацию Приозерского района с 2017 года. До этого он руководил администрацией Сосновского поселения, а ранее работал заместителем главы администрации. До перехода на гражданскую службу господин Соклаков более 25 лет служил в Вооруженных силах, в том числе в Ленинградском военном округе.
Как отмечает 47News, в начале октября 63-летнего чиновника рассматривали в числе кандидатов на должность главы района.