ФСБ задержала главу администрации Приозерского района Ленобласти

В администрации Приозерского района сообщили, что в течение дня чиновника не видели на рабочем месте. При этом около 13:00 оперативных сотрудников в здании не было. Глава района Ирина Пьянкова заявила, что не связывалась с господином Соклаковым и не располагает информацией о произошедшем.