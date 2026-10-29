Расходы бюджета Ижевска выросли более чем на 15% в январе—сентябре
Муниципальный долг составил 3,5 млрд рублей
Доходы бюджета Ижевска за январь—сентябрь составили 21,3 млрд руб. Это на 13,6% больше, чем годом ранее. Это следует из постановления администрации города об основных направлениях бюджетной политики на 2027-2029 годы.
7,9 млрд из указанной суммы — налоговые и неналоговые доходы. Прирост год к году — 9,1%. Безвозмездные поступления увеличились за указанный период на 16,4%, до 13,4 млрд. В частности, на нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» за девять месяцев было направлено 1,3 млрд руб. Это на 41,3% больше, чем годом ранее.
Расходы бюджета столицы Удмуртии составили 22,1 млрд. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. Дефицит муниципальной казны за девять месяцев — 768 млн руб. Муниципальный долг на 1 октября составляет 3,5 млрд руб. Он на 100% состоит из бюджетных кредитов.