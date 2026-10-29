Расходы бюджета Ижевска выросли более чем на 15% в январе—сентябре

7,9 млрд из указанной суммы — налоговые и неналоговые доходы. Прирост год к году — 9,1%. Безвозмездные поступления увеличились за указанный период на 16,4%, до 13,4 млрд. В частности, на нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» за девять месяцев было направлено 1,3 млрд руб. Это на 41,3% больше, чем годом ранее.