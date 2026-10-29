Выпуск хлебобулочных изделий в Удмуртии вырос на 32%
За девять месяцев темпы роста замедлились на 5,2 процентного пункта
В Удмуртии за январь—сентябрь 2026 года произвели 12,035 тыс. тонн хлебобулочных изделий длительного хранения — на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Удмуртстат.
При этом темпы годового прироста замедлились: по итогам первого полугодия производство увеличилось на 36,9% год к году, до 8,024 тыс. тонн. Таким образом, показатель за девять месяцев оказался на 5,2 процентного пункта ниже, чем за январь—июнь.
Среди других видов продукции за девять месяцев в регионе выросло производство сливочного масла и масляных паст — на 22,2%, до 11,83 тыс. тонн, сыров и творога — на 2,3%, до 37,724 тыс. тонн. Выпуск упакованной минеральной и питьевой воды сократился на 9,6%, до 100 млн полулитров.