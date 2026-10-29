Выпуск хлебобулочных изделий в Удмуртии вырос на 32%

При этом темпы годового прироста замедлились: по итогам первого полугодия производство увеличилось на 36,9% год к году, до 8,024 тыс. тонн. Таким образом, показатель за девять месяцев оказался на 5,2 процентного пункта ниже, чем за январь—июнь.