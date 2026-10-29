СК заявил о вербовке подростков через «Дайвинчик» для поджогов в Петербурге и Ленобласти
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области несколько подростков стали фигурантами уголовных дел о поджогах автозаправочных станций и служебных автомобилей. По версии следствия, молодых людей вовлекли в противоправную деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик» в Telegram. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным СК, в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти подросток поджег две АЗС по указанию человека, который связался с ним после знакомства с девушкой в чат-боте. Куратор угрожал негативными последствиями для юноши и его семьи. Подростка отправили под домашний арест.
Еще две несовершеннолетние девушки проходят по уголовным делам, которые расследуют петербургские следователи. Одна из них, по версии СК, в сентябре подожгла заправку на улице Парашютной, другая облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата. Обе находятся под домашним арестом.
Кроме того, 18-летнего молодого человека обвинили в поджоге трансформаторного шкафа на Ленинградском направлении Московской железной дороги. По данным следствия, он также познакомился с куратором через «Дайвинчик». Суд отправил его под стражу.
Всем фигурантам вменяют террористический акт (ст. 205 УК РФ). В СК утверждают, что украинские спецслужбы используют чат-бот для вовлечения молодых людей в диверсионную деятельность, в том числе с помощью обмана, угроз и шантажа.