СК заявил о вербовке подростков через «Дайвинчик» для поджогов в Петербурге и Ленобласти

По данным СК, в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти подросток поджег две АЗС по указанию человека, который связался с ним после знакомства с девушкой в чат-боте. Куратор угрожал негативными последствиями для юноши и его семьи. Подростка отправили под домашний арест.