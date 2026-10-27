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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Южный Урал

Молодого троичанина подозревают в незаконном изготовлении оружия

В Троицке задержали молодого местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Юношу задержали сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» с работниками УФСБ России по региону во время операции. У студента нашли предметы с признаками оружия, комплектующие к нему, коробки с монтажными патронами, емкости с химическими веществами, железную стружку и банку с порохом. Изъяты также учебники по изготовлению оружия. Один из предметов признан огнестрельным. Как рассказал сам молодой человек, он создавал оружие для личных целей с помощью специальной литературы.
Виталина Ярховска