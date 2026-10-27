ММК укрепил позиции в антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

По результатам очной оценки ММК присвоен класс АА+ (в 2025 году — класс АА), что соответствует высокому уровню противодействия коррупции. Всего в 2026 году классы рейтинга получили 63 компании. Классы А обозначают, что компании отвечают всем 50 критериям рейтинга. Среди них — наличие базовых документов и регламентирующих процедур, их обновление и совершенствование; отлаженная система внутреннего контроля и оценки рисков; определение, регулярный контроль и оценка эффективности антикоррупционных мер.