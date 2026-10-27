Копейчанина осудили за мошенничество при оформлении льготной ипотеки
Копейский городской суд признал 29-летнего местного жителя виновным в мошенничестве с льготной ипотекой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что в 2023–2024 годах горожанин в составе организованной группы мошенническим путем похитил средства ПАО «Сбербанк». Он подал заявление в организацию с ложными сведениями о намерении построить дом на участке в поселке Песчаный в рамках программы льготного ипотечного кредитования «Господдержка 2020». На самом деле он не собирался возводить здание. Ущерб банку составил 4,2 млн руб.
Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Исковые требования организации о взыскании причиненного ущерба удовлетворены. Ранее в отношении соучастников были вынесены обвинительные приговоры.