Каждая десятая беременная сотрудница в Краснодаре столкнулась с недовольством начальства
В Краснодаре 10% работающих женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на сообщение о беременности. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали жительницы города, воспитывающие детей младше трех лет.
Положительную реакцию руководства отметили 47% респонденток, нейтральную — 27%. Женщины младше 40 лет чаще сообщали о благоприятном отношении работодателей к новости о беременности, чем участницы старших возрастных групп.
Среди опрошенных с ежемесячным доходом до 100 тыс. руб. о недовольстве руководства рассказали 6%, тогда как среди зарабатывающих более 150 тыс. руб. этот показатель составил 11%.
Большинство женщин сообщают работодателю о беременности в первые месяцы: 56% делают это в первом триместре, 13% — во втором. Еще 4% откладывают разговор как минимум до седьмого месяца.
Реакция коллег, по данным опроса, чаще бывает положительной: об этом сообщили 63% участниц. Женщины младше 40 лет также чаще отмечали благоприятный отклик со стороны коллектива.
Опрос проводился с 8 по 21 октября 2026 года.