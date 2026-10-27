Каждая десятая беременная сотрудница в Краснодаре столкнулась с недовольством начальства

В Краснодаре 10% работающих женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на сообщение о беременности. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали жительницы города, воспитывающие детей младше трех лет.