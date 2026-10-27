В Ярославле два СНТ судились из-за пропавших денег на строительство водовода

Суд отклонил возражения «Восхода». Полномочия представителя, как указано в решении, могли следовать из обстановки, в которой он действовал, в том числе из наличия печати товарищества. Отсутствие сведений о поступлении денег само по себе не свидетельствует об отсутствии долга.