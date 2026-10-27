В Ярославле два СНТ судились из-за пропавших денег на строительство водовода
Арбитражный суд Ярославской области обязал СНТ «Восход» вернуть товариществу «Металлург» 550 тыс. руб., переданных на строительство поливочного водовода. Совместный проект должен был обеспечить садоводов водой, однако привел к спору о получении и расходовании денег. Полный текст решения по делу изготовлен 23 октября.
Вопрос водоснабжения объединяет несколько садоводческих товариществ в районе поселка Ивняки. В июле 2022 года «Металлург» и «Восход» заключили договор о совместном строительстве поливочного водовода. В марте 2024 года «Металлург» передал партнеру 550 тыс. руб. Деньги принимал заместитель председателя правления «Восхода», выдавший квитанции к приходным кассовым ордерам.
В сентябре 2024 года в «Восходе» сменилось руководство, а между товариществами возникли разногласия. «Металлург» потребовал документы о расходовании средств, а затем — возврат денег. Новое руководство «Восхода» заявило, что товарищество не получало деньги.
«Денежные средства от СНОТ „Металлург“ в общем размере 550000 руб. получил Пономаренко Д.И., который являлся заместителем председателя правления СНТ „Восход“, однако на тот момент ни председателем, ни главным бухгалтером СНТ не являлся, соответственно, право на получение каких-либо денежных средств от имени СНТ „Восход“ у него отсутствовало»,— изложена позиция ответчика в решении суда.
Новое руководство СНТ также заявило, что прежнее правление не передало документы о строительстве водовода. При этом ответчик настаивал, что не отказывался от совместного проекта и по-прежнему заинтересован в его реализации.
Суд отклонил возражения «Восхода». Полномочия представителя, как указано в решении, могли следовать из обстановки, в которой он действовал, в том числе из наличия печати товарищества. Отсутствие сведений о поступлении денег само по себе не свидетельствует об отсутствии долга.
Доказательств выполнения работ на спорную сумму, передачи средств другим участникам проекта или возврата денег «Восход» не представил. Помимо 550 тыс. руб. суд взыскал с него 32,5 тыс. руб. расходов на госпошлину. Решение может быть обжаловано в течение месяца.