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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Башкортостан

Администрацию Ишимбая обязали обеспечить ребенка-инвалида жильем

Суд в Ишимбае обязал муниципалитет обеспечить ребенка-инвалида жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась Ишимбайская межрайонная прокуратура.
Проверка надзорного ведомства установила, что ребенок страдает тяжелым заболеванием и относится к нуждающимся в улучшении жилищных условий.
По закону граждане такой категории имеют право на дополнительную жилую площадь на социальной основе вне очереди, но администрация необоснованно отклонила заявление матери о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
Майя Иванова