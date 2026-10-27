Администрацию Ишимбая обязали обеспечить ребенка-инвалида жильем
Суд в Ишимбае обязал муниципалитет обеспечить ребенка-инвалида жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась Ишимбайская межрайонная прокуратура.
Проверка надзорного ведомства установила, что ребенок страдает тяжелым заболеванием и относится к нуждающимся в улучшении жилищных условий.
По закону граждане такой категории имеют право на дополнительную жилую площадь на социальной основе вне очереди, но администрация необоснованно отклонила заявление матери о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.