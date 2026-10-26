Питерская фирма отсудила «Геленджик»

ЗАО «Алкогольно-производственная компания "Геленджик"» ведет свою историю с 1869 года, когда было основано как винодельня «мадам Клико» — Любови Фирсовой, супруги генерала Фирсова. В 2007 году СМИ писали, что это одно из старейших предприятий юга России, выпускающее столовые и марочные десертные вина, располагает замкнутым производственным циклом и примерно тысячей гектаров виноградников. Инвестиционная группа «Абсолют» приобрела агропромышленный комплекс (АПК) «Геленджик», владеющий порядка 1800 га в окрестностях Геленджика, сообщала газета «Ведомости». В 2020 году ООО «АМА-ДОН» обратилось в суд с заявлением о признании ЗАО АПК «Геленджик» банкротом: у предприятия имелись признаки несостоятельности, и кредитор ссылался на статью 7 закона о банкротстве. Однако суд отказал в принятии заявления. Позднее, в мае 2021 года, учредители приняли решение о ликвидации компании.