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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Новороссийск

Питерская фирма отсудила «Геленджик»

Управляющая винзаводом «Массандра» компания выиграла спор с Роспатентом за бренды
Верховный суд (ВС) РФ отказал Роспатенту в пересмотре решения Суда по интеллектуальным правам (СИП), который обязал ведомство зарегистрировать переход прав на три винных товарных знака к АО «Мое вино». Эта структура управляет крымскими винодельнями «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет». В результате она получила права на бренды «Геленджик. Королева ночи», «Геленджик. Символ любви» и «Геленджик. Ночь любви», ранее принадлежавшие ликвидированному АПК «Геленджик». Роспатент возражал против регистрации, ссылаясь на риск введения потребителей в заблуждение, однако суд эти доводы не поддержал.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

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Роспатент не смог добиться пересмотра в Верховном суде РФ решения Суда по интеллектуальным правам, который обязал ведомство зарегистрировать переход прав на винные товарные знаки от ликвидированного ЗАО «Алкогольно-производственная компания "Геленджик"» к АО «Мое вино». На соответствующее решение ВС обратил внимание «Ъ-Новороссийск».
Компания «Мое вино» управляет крымскими винодельческими предприятиями «Инкерман», «Массандра» и «Новый Свет». По данным Rusprofile, АО «Мое вино» зарегистрировано 17 июля 2019 года в Санкт-Петербурге и действует в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. С 12 августа 2025 года компанию возглавляет Евгений Плаксин; сведения об учредителях и управляющей организации в раскрытых данных не представлены. В 2025 году выручка компании выросла на 14 % — с 198,9 млн до 226,7 млн руб., однако чистый убыток увеличился с 66,8 млн до 108,7 млн руб., то есть на 62,6 %.

ЗАО «Алкогольно-производственная компания "Геленджик"» ведет свою историю с 1869 года, когда было основано как винодельня «мадам Клико» — Любови Фирсовой, супруги генерала Фирсова. В 2007 году СМИ писали, что это одно из старейших предприятий юга России, выпускающее столовые и марочные десертные вина, располагает замкнутым производственным циклом и примерно тысячей гектаров виноградников. Инвестиционная группа «Абсолют» приобрела агропромышленный комплекс (АПК) «Геленджик», владеющий порядка 1800 га в окрестностях Геленджика, сообщала газета «Ведомости». В 2020 году ООО «АМА-ДОН» обратилось в суд с заявлением о признании ЗАО АПК «Геленджик» банкротом: у предприятия имелись признаки несостоятельности, и кредитор ссылался на статью 7 закона о банкротстве. Однако суд отказал в принятии заявления. Позднее, в мае 2021 года, учредители приняли решение о ликвидации компании.

Как следует из материалов дела, спор касался трех товарных знаков, под которыми ЗАО «АПК "Геленджик"» выпускало недорогие красные вина «Геленджик. Королева ночи», «Геленджик. Символ любви» и «Геленджик. Ночь любви». Все бренды зарегистрированы для 33-го класса МКТУ — «вино». В мае 2022 года между компанией и обществом «Мое вино» был заключен договор об отчуждении исключительных прав. Патентный поверенный, действовавший на основании доверенности, подал в Роспатент заявление о государственной регистрации перехода прав. Однако в августе 2022 года компания «Геленджик» была ликвидирована.
Роспатент в феврале 2023 года отказал в регистрации, сославшись на невозможность установления воли правообладателя на дату рассмотрения заявления из-за ликвидации компании и истечения срока действия доверенности. Кроме того, ведомство указывало на риск введения потребителей в заблуждение, поскольку приобретатель прав находится в Санкт-Петербурге, а не в Геленджике.
Дело прошло несколько кругов судебных разбирательств. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд дважды отказывали заявителю, однако СИП не согласился с их выводами. В своем постановлении коллегия судей указала, что воля компании «Геленджик» была выражена «определенно и неоднократно»: как при заключении договора и выдаче доверенности, так и при подаче заявления в Роспатент. Все эти действия были совершены до ликвидации правообладателя.
Кроме того, СИП подтвердил ошибочность доводов Роспатента о введении потребителей в заблуждение. Суд подчеркнул, что нахождение приобретателя в другом регионе само по себе не создает искаженного представления о товаре и не лишает его права производить вино в Геленджике или предоставлять лицензии местным производителям.
В результате суд отменил решения нижестоящих инстанций и удовлетворил требования компании «Мое вино» в полном объеме.
Наталья Решетняк
Главное. «Ъ-Новороссийск»