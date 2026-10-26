На Ракитовском шоссе в Самаре появилась новая линия освещения
На Ракитовском шоссе в Самаре появилась новая линия уличного освещения протяженностью более 2,1 км, сообщили в городской администрации.
Речь идет об участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Как отметил глава города Иван Носков, в дальнейшем на Ракитовском шоссе планируется обустроить остановки общественного транспорта и тротуары.
За полтора месяца специалисты МБУ «Самарагорсвет» смонтировали 70 металлических силовых опор и столько же двухрожковых кронштейнов, установили 140 современных энергосберегающих светильников и исполнительный пункт. На реализацию проекта потрачено 15,5 млн руб.
Кроме того, работы на системе освещения продолжаются на другом участке Ракитовского шоссе — от проспекта Карла Маркса до путепровода «Ракитовский». Всего до конца 2026 года в Самаре планируется обновить освещение на 17 объектах. Наибольший объем работ приходится на Ракитовское и Смышляевское шоссе.