На Ракитовском шоссе в Самаре появилась новая линия освещения

Кроме того, работы на системе освещения продолжаются на другом участке Ракитовского шоссе — от проспекта Карла Маркса до путепровода «Ракитовский». Всего до конца 2026 года в Самаре планируется обновить освещение на 17 объектах. Наибольший объем работ приходится на Ракитовское и Смышляевское шоссе.