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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

Экс-главу Оренбургстата подозревают в хищении 2 млн рублей

Сотрудник Оренбургстата присваивал себе премии коллег за выполнение особо важных заданий
В Оренбурге осудят бывшего главу местного Росстата по подозрению в присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ накануне передали в Ленинский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе областных судов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как стало известно следствию, фигурант действовал с февраля 2017 по декабрь 2019 года: за этот период он похищал деньги, которые предназначались для выплаты премий сотрудникам за выполнение особо важных и сложных заданий. Общая сумма ущерба превысила 2 млн руб. Заседание будет назначено в ближайшее время.
Яна Вежлева