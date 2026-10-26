Экс-главу Оренбургстата подозревают в хищении 2 млн рублей
Сотрудник Оренбургстата присваивал себе премии коллег за выполнение особо важных заданий
В Оренбурге осудят бывшего главу местного Росстата по подозрению в присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ накануне передали в Ленинский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе областных судов.
Как стало известно следствию, фигурант действовал с февраля 2017 по декабрь 2019 года: за этот период он похищал деньги, которые предназначались для выплаты премий сотрудникам за выполнение особо важных и сложных заданий. Общая сумма ущерба превысила 2 млн руб. Заседание будет назначено в ближайшее время.