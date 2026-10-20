Я ожидаю, что в дальнейшем появится небольшой аппарат помощников для работы с обращениями ветеранов и членов их семей, чтобы они могли напрямую обратиться к уполномоченному, потому что один в поле не воин. Сейчас буду делать все, что смогу, но хотелось бы, чтобы это было на системной основе. Мое преимущество как зампреда ассоциации — я напрямую общаюсь со многими ребятами, они высказывают ценные мысли по поводу введения льгот. У меня есть прямая обратная связь, мне проще сформулировать законодательные инициативы. Кроме того, мы взаимодействуем с депутатом Курской областной думы Дмитрием Гулиевым, он же руководитель ассоциации. Мы сразу можем продвигать инициативы через облдуму. Этот механизм уже отработан. Дальше все будет разрастаться, жизнь будет подкидывать новые задачи.