«Один в поле не воин»
Уполномоченный при губернаторе Курской области Максим Калуцких — о координации помощи участникам СВО и их семьям
В Курской области назначили уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей. Им стал полковник запаса, зампред региональной ассоциации ветеранов СВО Максим Калуцких. По словам губернатора Александра Хинштейна, регион первым в России ввел такую должность на системной основе. О том, почему этот институт появился именно в Курской области, как будет выстроена его работа и на какую поддержку рассчитывает новый омбудсмен, господин Калуцких рассказал «Ъ-Черноземье».
— 19 октября я официально написал заявление о вступлении в эту должность. Пока буду совмещать новую работу с должностью заместителя председателя ассоциации ветеранов СВО. Мне кажется, это логично. Ранее я трудился в центре «Патриот», который прекратил свое существование. Поэтому у меня, по сути, и появилась возможность заняться новой работой.
В нашу ассоциацию в Курской области входит более 1 тыс. человек. Из них порядка 700 — ветераны и участники СВО, остальные — члены семей, в том числе вдовы погибших. Они попросили предоставить им возможность тоже стать членами ассоциации, мы внесли изменения в устав и предусмотрели это. Численность участников СВО и членов их семей по всему региону я примерно представляю, но озвучить ее не могу. Я уверен, что число участников СВО и членов их семей будет увеличиваться.
Почему именно Курская область стала первой в стране? Я думаю, потому что наш губернатор сам столкнулся вот с этой сложной ситуацией, был назначен в непростой период руководить нашим регионом. В рамках СВО больше ни на какую нашу историческую исконную землю враг не заходил. Все это в комплексе повлияло на принятие такого решения. Я уверен, что подобные должности должны будут появиться в каждом регионе, а возможно, в дальнейшем будет создана и федеральная структура.
Если посмотреть на институт омбудсменов, у нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно работают уполномоченные по правам ребенка. Дети — это отдельная масштабная категория со своим комплексом проблем. Есть и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало уже огромное количество. У этих людей свои проблемы, свои трудности, требующие отдельного внимания. У уполномоченного по правам человека несколько другой ракурс.
После введения этой должности может сложиться впечатление, что в Курской области проблем участников СВО больше, чем в других субъектах. Но я бы сказал, наоборот, что мы работаем на опережение. Уверен, что все регионы к этому придут. И назначение в Курской области может послужить толчком для того, чтобы эти должности в ближайшее время появились в других регионах.
Какой фронт работы? Основной задачей является систематизация всех усилий, направленных на работу с участниками СВО и членами их семей, чтобы синхронизировать работу всех организаций в данной сфере. Это фонд «Защитники Отечества», ассоциация ветеранов СВО, кроме того, профильные министерства региона и организации социальной сферы. У ветеранов очень много проблем, связанных с обучением детей, с медициной. Здесь нужны и органы здравоохранения, и министерство образования. Свое назначение я вижу в первую очередь в том, чтобы стать тем звеном, которое все это объединит.
Я ожидаю, что в дальнейшем появится небольшой аппарат помощников для работы с обращениями ветеранов и членов их семей, чтобы они могли напрямую обратиться к уполномоченному, потому что один в поле не воин. Сейчас буду делать все, что смогу, но хотелось бы, чтобы это было на системной основе. Мое преимущество как зампреда ассоциации — я напрямую общаюсь со многими ребятами, они высказывают ценные мысли по поводу введения льгот. У меня есть прямая обратная связь, мне проще сформулировать законодательные инициативы. Кроме того, мы взаимодействуем с депутатом Курской областной думы Дмитрием Гулиевым, он же руководитель ассоциации. Мы сразу можем продвигать инициативы через облдуму. Этот механизм уже отработан. Дальше все будет разрастаться, жизнь будет подкидывать новые задачи.
Мы, представители ветеранского сообщества, работаем на общее благо, на решение вопросов, которые сейчас перед нами стоят, на то, чтобы улучшить жизнь ветеранов после возвращения из зоны СВО. Поэтому я рассчитываю на понимание и помощь всех. Это наша совместная работа. Готовьте предложения, присылайте, будем вместе обсуждать и решать все вопросы.