Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС отключили от сети для ремонта

Сейчас на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4 и №7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №6 находится в ППР. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», работы займут порядка 1,5 месяца.