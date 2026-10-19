Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС отключили от сети для ремонта
Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатома») в 02:48 17 октября был отключен от сети. Причина — проведение ремонтных работ на теплообменном оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Предположительно, работы займут 12 суток, после чего энергоблок будет вновь включен в сеть. В конце августа его выводили в планово-предупредительный ремонт (ППР), который завершился к 1 октября.
Сейчас на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4 и №7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №6 находится в ППР. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», работы займут порядка 1,5 месяца.
11 сентября в Нововоронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему энергоблоку №8. Символический старт крупной атомной стройке дали губернатор Воронежской области Александр Гусев и все высокопоставленные силовики региона. Камень установили на набережной пруда-охладителя энергоблока №5 за год до 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского.