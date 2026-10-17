«Амкар» завершил сезон на втором месте
Футболисты «Амкара» провели последний матч сезона. На своем поле пермская команда обыграла «Иртыш» из Омска 4:1. Голы забили Максим Новиков, Евгений Тюкалов и дважды отличился Дмитрий Усов.
Этот поединок стал прощальным для двух старожилов команды, воспитанников пермского футбола Евгения Тюкалова и Андрея Придюка.
По итогам чемпионата «Амкар» занял второе место, уступив первенство второй команде питерского «Зенита» и следующий сезон проведет рангом выше в дивизионе «Золото».