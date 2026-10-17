Полиция Сочи проверяет исчезновение местной жительницы

16 октября в дежурную часть Хостинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины. В соцсетях сообщают, что женщина якобы исчезла после визита соседа-самозванца. По словам сестры пропавшей, неизвестный мужчина представился соседом и настойчиво просил открыть дверь, ссылаясь на то, что его квартиру заливает водой. В этот момент женщина была дома одна, а сестра успела предупредить ее о визите «соседа».