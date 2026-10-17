Полиция Сочи проверяет исчезновение местной жительницы
Полиция Сочи проводит проверку по факту исчезновения 32-летней местной жительницы. Об этом сообщает УВД по городу.
16 октября в дежурную часть Хостинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины. В соцсетях сообщают, что женщина якобы исчезла после визита соседа-самозванца. По словам сестры пропавшей, неизвестный мужчина представился соседом и настойчиво просил открыть дверь, ссылаясь на то, что его квартиру заливает водой. В этот момент женщина была дома одна, а сестра успела предупредить ее о визите «соседа».
Когда сестра вернулась домой, вещи в квартире были разбросаны. Сама женщина исчезла и не выходит на связь уже сутки. При этом настоящие соседи заявили, что никуда не обращались и потопа не было.
В данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.