В Сибае экс- полицейского уволили из-за утраты доверия
Суд по иску прокуратуры Сибая изменил основание и формулировку увольнения полицейского на «увольнение в связи с утратой доверия» за несоблюдение запретов и ограничений и неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Установлено, что во время службы в полиции следователь отдела МВД России по Сибаю с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года занимался предпринимательской деятельностью, был руководителем футбольной школы и на постоянной основе проводил платные тренировки по футболу.
При представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год он указал недостоверные данные о площади принадлежащего ему жилого дома и не отразил информацию о двух банковских счетах.
В ноябре 2025 года полицейского уволили из органов внутренних дел в связи с истечением срока контракта.