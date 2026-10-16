Глава ЕК пообещала не снимать санкции с России до окончания конфликта на Украине
Фон дер Ляйен: ЕС не отменит ни одной введенной против России санкции
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала не снимать с России «ни одного пункта санкций» до окончания конфликта на Украине. Об этом она заявила на второй день саммита Евросоюза (ЕС) в присутствии украинского президента Владимира Зеленского и главы Евросовета Антониу Кошты.
Госпожа фон дер Ляйен добавила, что ЕК «продолжит интенсивную работу» над 22-м пакетом ограничений, передает ТАСС. В начале недели глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что министры иностранных дел стран ЕС утвердили санкции против 1,6 тыс. физлиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
В перечень, в частности, включили 77 человек за участие в выборах в Госдуму на Донбассе и в Новороссии, застройщика «Самолет» и его гендиректора Анну Акиньшину, а также автопроизводителя «ГАЗ».