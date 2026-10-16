Глава ЕК пообещала не снимать санкции с России до окончания конфликта на Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала не снимать с России «ни одного пункта санкций» до окончания конфликта на Украине. Об этом она заявила на второй день саммита Евросоюза (ЕС) в присутствии украинского президента Владимира Зеленского и главы Евросовета Антониу Кошты.