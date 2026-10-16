В Башкирии на выходных потеплеет до 21°
17 октября в Башкирии температура воздуха ночью понизится до +5…+10°, в восточных районах — до 0°, днем повысится до +16…+21°, сообщает Башгидрометцентр.
В республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет переменных направлений, 0-5 м/с, днем местами его порывы достигнут 12 м/с.
Ночью и утром на отдельных участках дорог опустится туман, видимость из-за которого снизится до 500 м и менее. В отдельных юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 0-5 м/с, днем местами возможны порывы до 12 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +8…+10°, на окраинах — до +5°, днем поднимется до +18…+20°.