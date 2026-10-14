Защита обжаловала приговор участникам захвата заложников в ростовском СИЗО
Адвокаты пятерых осужденных по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону подали апелляцию на приговор Южного окружного военного суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.
В начале сентября 2026 года суд назначил Даниилу Камневу, Рамзану Албекову, Магомеду Алханову, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву от 21 до 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Троим осужденным также назначили штрафы от 300 тыс. до 660 тыс. руб. Судебный процесс начался летом 2025 года.
Фигурантов признали виновными в зависимости от роли в покушении на побег из-под стражи, захвате заложника, дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, а также в преступлениях, связанных с терроризмом и незаконными вооруженными формированиями.
Захват произошел 16 июня 2024 года. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО и потребовали предоставить им автомобиль для свободного выезда. Нападавшие заявляли о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). После переговоров силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой несколько нападавших были ликвидированы. Сотрудники изолятора не пострадали.
Камнев и Гандалоев ранее уже получили обвинительные приговоры по другим преступлениям террористической направленности, из-за которых находились в СИЗО. В январе 2025 года стало известно о возбуждении новых уголовных дел в отношении пятерых выживших участников захвата. По версии следствия, они планировали отправиться в Ингушетию и совершить там ряд терактов.