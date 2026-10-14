Защита обжаловала приговор участникам захвата заложников в ростовском СИЗО

Захват произошел 16 июня 2024 года. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО и потребовали предоставить им автомобиль для свободного выезда. Нападавшие заявляли о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). После переговоров силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой несколько нападавших были ликвидированы. Сотрудники изолятора не пострадали.