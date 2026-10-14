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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

Спикер гордумы Воронежа заявил о препятствующих общему делу оппонентах

Председатель Воронежской городской думы Андрей Дьяченко после заседания 14 октября выступил в своем Telegram-канале с заявлением, в котором указал на наличие в гордуме неких оппонентов, которые «препятствуют общему делу».

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Как и в любом коллективе всегда найдутся оппоненты, которые превращают работу в личный пиар и препятствуют общему делу, иногда даже по-своему талантливо, но, к счастью, это никак не влияет на итог. Им хочу сказать: наше большинство, наша команда, наш актив — это люди, нацеленные на результат»,— написал господин Дьяченко.
Спикер гордумы подчеркнул, что упомянутое им большинство «не будет тратить время на бесконечные препирательства».
«У нас есть четкий план, и мы по нему идем. Вы можете продолжать играть в политику, а мы будем работать»,— заявил председатель гордумы.
Господин Дьяченко не пояснил, кому именно адресовано его высказывание. Заседание городской думы 14 октября продолжалось всего около 20 минут и не запомнилось какими-либо публичными заявлениями о несогласии со стороны народных избранников.

  • Как сообщал «Ъ-Черноземье», депутаты Воронежской городской думы сегодня согласовали Галину Смирнову на пост руководителя управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии Воронежа. До госпожи Смирновой УИЗО руководил Руслан Карасалихов. Его сейчас обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Господина Карасалихова задержали в начале марта 2026-го.

  • С повестки заседания по инициативе городской администрации был снят вопрос о согласовании Светланы Тулениновой на пост руководителя управления финансово-бюджетной политики мэрии Воронежа. Госпожа Туленинова сейчас занимает должность заместителя руководителя управления. Бывший руководитель управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева и ее первый заместитель Ирина Чикина уволились по собственному желанию с 1 сентября 2026-го.

  • В состав рабочей группы по расторжению концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками на территории Воронежа, заключенного между администрацией города и ООО «Городские парковки», решено было включить вице-спикера гордумы Олега Черкасова и депутата Ивана Кандыбина.

  • Помимо этого, школе №103, рассчитанной на 2 тыс. мест, передали в оперативное управление недвижимое имущество на улице Коренцова. Также парламентарии одобрили прием в муниципальную собственность земельного участка размером 5 га на улице Курчатова, где находится одноименный сквер, и приняли ряд других решений.

Во время пресс-подхода господину Дьяченко задали вопрос касательно возможного ухода с поста вице-спикера Олега Черкасова. Председатель гордумы подчеркнул, что «таких предложений не поступало, такие предложения не рассматривались».
«Сегодня я в очередной раз убедился в силе нашей команды. Большинство депутатов — это люди дела. Мы спорим, ищем компромиссы, трудимся над документами, но всегда работаем на результат для города. Я благодарен каждому, кто конструктивно подходит к задачам, задает правильные вопросы и предлагает решения»,— написал господин Дьяченко в своем Telegram-канале.
Денис Данилов