Спикер гордумы Воронежа заявил о препятствующих общему делу оппонентах

«Как и в любом коллективе всегда найдутся оппоненты, которые превращают работу в личный пиар и препятствуют общему делу, иногда даже по-своему талантливо, но, к счастью, это никак не влияет на итог. Им хочу сказать: наше большинство, наша команда, наш актив — это люди, нацеленные на результат»,— написал господин Дьяченко.