Спикер гордумы Воронежа заявил о препятствующих общему делу оппонентах
Как сообщал «Ъ-Черноземье», депутаты Воронежской городской думы сегодня согласовали Галину Смирнову на пост руководителя управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии Воронежа. До госпожи Смирновой УИЗО руководил Руслан Карасалихов. Его сейчас обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Господина Карасалихова задержали в начале марта 2026-го.
С повестки заседания по инициативе городской администрации был снят вопрос о согласовании Светланы Тулениновой на пост руководителя управления финансово-бюджетной политики мэрии Воронежа. Госпожа Туленинова сейчас занимает должность заместителя руководителя управления. Бывший руководитель управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева и ее первый заместитель Ирина Чикина уволились по собственному желанию с 1 сентября 2026-го.
В состав рабочей группы по расторжению концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками на территории Воронежа, заключенного между администрацией города и ООО «Городские парковки», решено было включить вице-спикера гордумы Олега Черкасова и депутата Ивана Кандыбина.
Помимо этого, школе №103, рассчитанной на 2 тыс. мест, передали в оперативное управление недвижимое имущество на улице Коренцова. Также парламентарии одобрили прием в муниципальную собственность земельного участка размером 5 га на улице Курчатова, где находится одноименный сквер, и приняли ряд других решений.