Ушли в отставку руководители финансового-казначейского блока мэрии Воронежа

Руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации Воронежа Елена Муромцева и ее первый заместитель Ирина Чикина с 1 сентября уволились по собственному желанию. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники на строительном рынке региона и подтвердили в мэрии.

И. о. руководителя ведомства, отвечающего в том числе за финансирование муниципальных контрактов, по которым работает местный бизнес, назначен Андрей Жаглин, до этого возглавлявший в мэрии управление стратегического планирования и программ развития. В горадминистрации «Ъ-Черноземье» отдельно подчеркнули, что господин Жаглин не назначен новым руководителем финансового управления, а только временно исполняет обязанности.

Источник «Ъ-Черноземье» в местной власти сообщил, что сведений о переходе уволившихся чиновниц Муромцевой и Чикиной на новые должности пока нет. Он отметил, что у госпожи Муромцевой «есть достаточная выслуга для выхода на пенсию», но не стал связывать увольнение с окончательным завершением ее карьеры. Еще в 2015 году местные СМИ сообщали, что чиновница достигла пенсионного возраста: тогда она уволилась, а через несколько дней снова вернулась на работу.

Елена Муромцева родилась в 1958 году. По данным мэрии, она работала в финансовой системе с 1982 года. С 1999 года трудилась в департаменте финансово-бюджетной политики администрации Воронежской области, а в 2001-м стала первым заместителем руководителя ведомства. Финансовое управление мэрии Воронежа госпожа Муромцева возглавила в сентябре 2013 года. Помимо нескольких профильных российских высших образований и программ професиональной подготовки, она проходила программу «Государственные закупки» в обучающем центре Международного банка реконструкции и развития в Турине, Италия. Имеет звание заслуженного экономиста РФ. Финансовое управление мэрии Воронежа госпожа Муромцева возглавляла с 2013 года, когда градоначальником был еще Александр Гусев, действующий губернатор Воронежской области. Госпожу Муромцеву назначили и.о. руководителя 24 сентября 2013 года, а господин Гусев вступил в должность мэра 13 сентября — всего за 11 дней до этого.

Госпожа Муромцева предпочла воздержаться от комментариев «Ъ-Черноземье» по телефону, предложив связаться с кадровой службой мэрии.

Андрей Жаглин родился 6 мая 1975 года в Воронеже. В 1998 году окончил магистратуру инженерно-экономического факультета Воронежского государственного технического университета по направлению «Менеджмент». В 1998–2001 годах работал главным специалистом экономических подразделений администрации Коминтерновского района Воронежа. С 2001 по 2012 год занимал должности от главного специалиста до заместителя руководителя экономического управления мэрии. В 2012-м возглавил управление стратегического планирования и проектов развития, позднее переименованное в управление стратегического планирования и программ развития. На этой должности работал до последнего назначения. В его ведении находились городская стратегия социально-экономического развития, муниципальные программы, привлечение федерального и областного софинансирования, а также проекты муниципально-частного партнерства.

Управление финансово-бюджетной политики является главным финансовым органом Воронежа. Оно составляет проект городского бюджета, организует его исполнение и казначейское обслуживание, готовит изменения в бюджет, формирует долговую и налоговую политику муниципалитета, анализирует поступление доходов и контролирует использование средств.

В структуру управления входят подразделения, отвечающие за финансирование городского хозяйства и социальной сферы, казначейское исполнение бюджета, учет, отчетность и финансовый контроль, в том числе в сфере муниципальных закупок.

Для бизнеса работа управления важна прежде всего из-за финансирования муниципальных контрактов, инфраструктурных проектов, концессионных соглашений и субсидий юридическим лицам. От качества бюджетного и кассового планирования зависят наличие средств на городские закупки, сроки финансирования работ и возможность Воронежа привлекать федеральное и областное софинансирование.

Управление также контролирует соблюдение финансовых условий муниципальных контрактов и использование полученных из бюджета средств.

В мэрии Воронежа в 2026 году происходят и другие кадровые изменения. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в июле 2026 года гордума одобрила изменение структуры администрации и сокращение ее штата на 10%.

В августе депутаты согласовали бывшего зампреда облправительства Александра Попова на пост вице-мэра по административно-техническому контролю и закупкам, а также перераспределили полномочия других заместителей главы города.

Сергей Калашников