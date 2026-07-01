Главу воронежского УИЗО оставили в СИЗО до сентября

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения руководителю управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии облцентра Руслану Карасалихову. Таким образом, он пробудет в СИЗО как минимум до 3 сентября. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава управления имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа Руслан Карасалихов

Фото: мэрия Воронежа Глава управления имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа Руслан Карасалихов

Фото: мэрия Воронежа

Представители суда уточнили, что защита господина Карасалихова настаивала на избрании более мягкой меры пресечения — в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Руслан Карасалихов обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его задержали в начале марта.

По версии управления СКР по региону, в январе — марте 2026 года фигурант, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от фактического участия в торгах. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился, а чиновник заключил договор аренды со своим знакомым.

Руслану Карасалихову 39 лет. Он родился в Ставропольском крае. В 2008 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С декабря 2008-го работал в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Воронежской области. С января 2011 года по июнь 2014-го был юрисконсультом, замначальника, начальником юридического отдела областного учреждения «Управление земельных ресурсов». С июня 2014-го по июль 2015 года возглавлял юридический отдел областного учреждения «Центр корпоративного развития», с июля 2015-го по сентябрь 2022-го — муниципальное учреждение «Городской центр муниципального имущества». Летом 2024 года Руслан Карасалихов стал руководителем УИЗО мэрии Воронежа.

Алина Морозова