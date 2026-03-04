Главу воронежского УИЗО задержали за превышение полномочий

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении руководителя одного из управлений мэрии областного центра. В сообщении ведомства не говорится, о ком идет речь. По данным «Ъ-Черноземье», фигурантом дела является руководитель управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) администрации Руслан Карасалихов.

Фото: мэрия Воронежа Руслан Карасалихов

Фото: мэрия Воронежа

По версии следствия, в период с января по март этого года подозреваемый, действуя в интересах своего знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в городе Воронеже отказаться от фактического участия в конкурсе. Опасаясь для себя негативных последствий, мужчина согласился, а чиновник заключил договор аренды со своим знакомым.

После обысков дома и на месте работы чиновник был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ.

Руслану Карасалихову 38 лет. Он родился в Ставропольском крае. В 2008 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С декабря 2008-го работал в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Воронежской области. С января 2011 года по июнь 2014-го был юрисконсультом, замначальника, начальником юридического отдела областного учреждения «Управление земельных ресурсов». С июня 2014-го по июль 2015 года возглавлял юридический отдел областного учреждения «Центр корпоративного развития», с июля 2015-го по сентябрь 2022-го — муниципальное учреждение «Городской центр муниципального имущества».

Господин Карасалихов возглавил управление летом 2024 года. До этого он работал заместителем руководителя.

Сергей Толмачев