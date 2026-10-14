В Воронеже отложили вопрос о главе управления финансово-бюджетной политики

Управление финансово-бюджетной политики является главным финансовым органом Воронежа. Оно составляет проект городского бюджета, организует его исполнение и казначейское обслуживание, готовит изменения в бюджет, формирует долговую и налоговую политику муниципалитета, анализирует поступление доходов и контролирует использование средств. В структуру управления входят подразделения, отвечающие за финансирование городского хозяйства и социальной сферы, казначейское исполнение бюджета, учет, отчетность и финансовый контроль, в том числе в сфере муниципальных закупок.