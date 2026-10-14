В Воронеже отложили вопрос о главе управления финансово-бюджетной политики
14.10.2026, 10:36
Вопрос о согласовании Светланы Тулениновой на пост руководителя управления финансово-бюджетной политики мэрии Воронежа был снят с повестки 11-го заседания гордумы шестого созыва, состоявшегося 14 октября. Госпожа Туленинова сейчас занимает должность заместителя руководителя управления.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», бывший руководитель управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева и ее первый заместитель Ирина Чикина уволились по собственному желанию с 1 сентября 2026-го. Исполняющим обязанности главы ведомства, отвечающего в том числе за финансирование муниципальных контрактов, по которым работает местный бизнес, был назначен Андрей Жаглин, до этого руководивший в мэрии управлением стратегического планирования и программ развития. В городской администрации тогда отдельно подчеркивали, что господин Жаглин «только временно исполняет обязанности».
Управление финансово-бюджетной политики является главным финансовым органом Воронежа. Оно составляет проект городского бюджета, организует его исполнение и казначейское обслуживание, готовит изменения в бюджет, формирует долговую и налоговую политику муниципалитета, анализирует поступление доходов и контролирует использование средств. В структуру управления входят подразделения, отвечающие за финансирование городского хозяйства и социальной сферы, казначейское исполнение бюджета, учет, отчетность и финансовый контроль, в том числе в сфере муниципальных закупок.