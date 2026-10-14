«Диалог геометрии с пейзажами»

Тем, кто давно следит за часовым и ювелирным искусством, новый заход Audemars Piguet на ювелирную территорию сюрпризом быть не должен. С украшениями марка работает почти всю свою историю. Еще с конца 19 века она делала часы-кулоны, броши и кольца вместе с Tiffany, Cartier, Oscar Heyman и Bvlgari. В 1980-х обзавелась собственной ювелирной мастерской, а в 2000-х на SIHH показывала ювелирные коллекции наравне с часами. Нередко они были очень далеки от визуальных кодов Audemars Piguet. Слишком нежно и декоративно для марки, которая десятилетиями строила идентичность вокруг серьезной механики, и одновременно слишком топорно и тяжеловесно, чтобы играть на поле французского высокого ювелирного искусства.