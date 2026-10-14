«Диалог геометрии с пейзажами»
Анна Минакова — о том, как Audemars Piguet снова пробует себя в ювелирном деле
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Тем, кто давно следит за часовым и ювелирным искусством, новый заход Audemars Piguet на ювелирную территорию сюрпризом быть не должен. С украшениями марка работает почти всю свою историю. Еще с конца 19 века она делала часы-кулоны, броши и кольца вместе с Tiffany, Cartier, Oscar Heyman и Bvlgari. В 1980-х обзавелась собственной ювелирной мастерской, а в 2000-х на SIHH показывала ювелирные коллекции наравне с часами. Нередко они были очень далеки от визуальных кодов Audemars Piguet. Слишком нежно и декоративно для марки, которая десятилетиями строила идентичность вокруг серьезной механики, и одновременно слишком топорно и тяжеловесно, чтобы играть на поле французского высокого ювелирного искусства.
Были и эксперименты поинтереснее, например Frosted Gold, который Каролина Буччи сделала для Royal Oak. И футуристичные часы haute joaillerie, будто присланные из будущего.
Почему AP снова и снова возвращается на ювелирную территорию, в целом понятно. Ювелирный рынок сегодня выглядит заметно бодрее часового. У Richemont продажи ювелирных домов за последний финансовый год выросли на 8%, а продажи специализированных часовых марок снизились на 4%. В первом квартале 2026 года ювелирное направление прибавило еще 24% при постоянных курсах. Кусочек пирога хочется всем.
Теперь Audemars Piguet запускает Royal Oak Joaillerie — украшения, построенные вокруг кодов Royal Oak. Сама марка говорит о диалоге его геометрии с пейзажами Valle de Joux. Dream of Joux должен напоминать о замерзших озерах, ночном небе и цветах, а Risoud Eclipse о лесе Ризу во время затмения — отсюда черный титан, изумруды и бриллианты. Возвращается и Frosted Gold.
Крупные чокеры и браслеты на основе узнаваемого браслета Royal Oak выглядят небезынтересно. Черный титан с изумрудами тоже считывается вполне убедительно. А дальше коллекция начинает распадаться. Появляются зелено-розовые, почти цветочные композиции и длинные сапфирово-бриллиантовые колье, где элементы Royal Oak скорее просто вставлены в ювелирный рисунок. Тяжелая часовая геометрия рядом с камнями смотрится довольно странным соседством, а вовсе не контрастом.