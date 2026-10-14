«Взрыв информационной повестки»
Дмитрий Дризе — о происходящем вокруг Украины
Всему виной плохая погода. Президент США лично опроверг блокировку разведданных для Украины, а позже в СМИ появилась версия о так называемом погодном сбое. В Киеве к таким сообщениям отнеслись скептически. В офисе Зеленского назвали пиаром якобы появление нового мирного плана по урегулированию конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередным шоу Дональда Трампа.
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После заключения дизельной сделки, вечером в пятницу 10 октября, произошел своеобразный взрыв информационной повестки. Возникло много вопросов, на которые не находилось исчерпывающих ответов. Зазвучали возмущенные голоса — и в самих США, и в Европе. Владимир Зеленский дал достаточно резкую отповедь Дональду Трампу, фактически обвинив его в предательстве. 47-й президент Соединенных Штатов в ответ призвал Украину избрать нового лидера. Затем глава Белого дома в своем стиле объявил, что Россия и Украина якобы уже заключили «энергетическое перемирие». Стороны конфликта дали понять, что слышат об этом впервые.
Одновременно пошли сообщения, что Вашингтон жестко давит на Киев и требует немедленно заключить мирное соглашение с Москвой. В противном случае Америка намерена остановить всякую поддержку, в том числе оружием и очень нужными разведданными, готова отключить Starlink. Далее последовал дежурный спич Трампа о том, что сделка скоро наступит, потому что он всех якобы заставит это сделать. При этом президент США опроверг факт остановки помощи. Ранее Зеленский заявил, что в какой-то момент разведданные не поступили. В СМИ тут же нашлась и причина, оказывается, плохая погода. Появились новости и об очередном мирном плане, то ли из четырех, то ли из пяти пунктов.
Все происходящее очень похоже на классическую технологию создания информационного шума.
С какой целью, вариантов множество. Например, создать у американского избирателя и, главное, у рыночных игроков иллюзию того, что мир вот-вот наступит. Впрочем, нет смысла гадать, поскольку мы наблюдаем большое шоу имени Дональда Трампа. В этом он мастер, которого очень сложно превзойти.
Нехорошо, конечно, давать советы государственным деятелям, однако Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, как тогда в Белом доме, поддавшись на провокации Трампа. И потерпел тактическую неудачу. Политика не шоу-бизнес, здесь нужно действовать спокойно. К слову, из Москвы информации минимум. Комментарии крайне скупые, вроде того, что переговоры ведем, со всем согласны, но идем своим путем, никуда не сворачивая.
Но вернемся к дизелю. В субботу 11 октября, то есть на следующий день после сделки с РФ, премьер Канады Марк Карни позвонил Дональду Трампу и заявил о готовности максимально нарастить поставки своего топлива в соседнюю страну, несмотря на серьезные конфликты между ними. Глава Белого дома поблагодарил, однако контракт с Россией отменять не стал и санкции не возобновил. Логично, чем больше — тем лучше. Таким образом, проглядывает главная цель означенного шоу. Пусть все испугаются, завалят Америку дизелем, а республиканская партия выиграет выборы.