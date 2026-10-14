«Взрыв информационной повестки»

Одновременно пошли сообщения, что Вашингтон жестко давит на Киев и требует немедленно заключить мирное соглашение с Москвой. В противном случае Америка намерена остановить всякую поддержку, в том числе оружием и очень нужными разведданными, готова отключить Starlink. Далее последовал дежурный спич Трампа о том, что сделка скоро наступит, потому что он всех якобы заставит это сделать. При этом президент США опроверг факт остановки помощи. Ранее Зеленский заявил, что в какой-то момент разведданные не поступили. В СМИ тут же нашлась и причина, оказывается, плохая погода. Появились новости и об очередном мирном плане, то ли из четырех, то ли из пяти пунктов.