СКР возбудил дело об убийстве и сексуальном насилии в промзоне Пушкинского района

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга четверых мужчин обвинили в убийстве 34-летнего знакомого. По версии следствия, перед смертью мужчину избивали в нескольких местах, а затем вывезли в ангар, где подвесили на кран-балке. Двум фигурантам также вменяют насильственные действия сексуального характера, сообщили 13 октября в ГСУ СКР по городу.