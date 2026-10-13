СКР возбудил дело об убийстве и сексуальном насилии в промзоне Пушкинского района
13.10.2026, 16:01
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга четверых мужчин обвинили в убийстве 34-летнего знакомого. По версии следствия, перед смертью мужчину избивали в нескольких местах, а затем вывезли в ангар, где подвесили на кран-балке. Двум фигурантам также вменяют насильственные действия сексуального характера, сообщили 13 октября в ГСУ СКР по городу.
По данным следствия, инцидент произошел 10 октября. Сначала двое нетрезвых знакомых надругались над потерпевшим в Баболовском парке в Пушкине. Позже в квартире неподалеку к избиению мужчины присоединились еще двое.
Затем четверо подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, поместили мужчину в автомобиль и вывезли в ангар на территории промышленной зоны. Там его продолжили избивать, после чего подвесили на механический кран-балку. От полученных повреждений мужчина скончался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. Всем четверым предъявили обвинения. Вопрос об избрании меры пресечения решается.