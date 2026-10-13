На PR-директора наехали «КамАЗом»
Суд начал рассматривать дело водителя, сбившего сотрудницу журнала «Москвичка»
13.10.2026, 15:28
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела водителя Арама Никогосяна, сбившего на грузовике PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. По материалам дела, подсудимый наехал на девушку на пешеходном переходе, а затем скрылся. Потерпевшая провела месяц в стационаре и сейчас продолжает реабилитацию. Вину водитель признал частично и пообещал возместить пострадавшей 1,5 млн руб.
Пресненский райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела водителя Арама Никогосяна. Ему вменяют в вину нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с оставлением места происшествия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По материалам дела, 11 августа 2026 года около 11:00 утра Арам Никогосян, управляя грузовым автомобилем, следовал по Ходынской улице в Москве. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой «зебра» и соответствующими знаками, водитель, по мнению правоохранителей, проявил преступную небрежность. В нарушение пунктов ПДД (в частности, обязанности уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть), он не снизил скорость и не остановился. В результате фигурант совершил наезд на пешехода — 29-летнюю Екатерину Чаковскую, которая в этот момент переходила дорогу.
Арам Никогосян заявил, что свою вину признает частично. Его защитник заявил, что они требуют переквалификации обвинения на более мягкую первую часть вменяемой в вину статьи.
Обвиняемый признает факт наезда на девушку, но не согласен с тем, что пытался скрыться с места преступления.
По словам фигуранта, он слышал удар, но не заметил, что сбил человека. Также Арам Никогосян отметил, что готов возместить 1,5 млн руб. в счет морального вреда потерпевшей по заявленному ей иску. Его адвокат заявил, что подсудимый раскаивается и приносит извинения.
Потерпевшая Чаковская рассказала, что переходила дорогу по правилам. Перед тем как ступить на проезжую часть, она осмотрелась, но никакой опасности для себя на дороге не заметила.
Момент ДТП она не помнит, так как утратила память.
Очнулась она уже в машине скорой помощи. Она отметила, что по поводу возмещения ущерба по заявленному иску никто с ней ранее не связывался. Отдельно потерпевшая выразила благодарность свидетелю, который оказал ей помощь. В дальнейшем она провела месяц в стационаре и сейчас продолжает проходить реабилитацию. В результате аварии у нее были сломаны девять ребер, а также были обнаружены перелом основания черепа и многочисленные ушибы внутренних органов.
Сам свидетель в ходе допроса рассказал, что девушка после удара отлетела на 10–15 м, а «затем ее немного протащило по асфальту».
Свидетель подбежал к ней и встал рядом, чтобы в дальнейшем предотвратить наезд двигающихся по этой полосе автомобилей, затем вызвал скорую помощь. По его словам, грузовик двигался с невысокой скоростью 40–50 км/ч. После ДТП водитель снизил скорость и остановился, а затем уехал. Выходил ли фигурант из кабины, свидетель не запомнил.
Прения по делу назначены на 15 октября.