На PR-директора наехали «КамАЗом»

Очнулась она уже в машине скорой помощи. Она отметила, что по поводу возмещения ущерба по заявленному иску никто с ней ранее не связывался. Отдельно потерпевшая выразила благодарность свидетелю, который оказал ей помощь. В дальнейшем она провела месяц в стационаре и сейчас продолжает проходить реабилитацию. В результате аварии у нее были сломаны девять ребер, а также были обнаружены перелом основания черепа и многочисленные ушибы внутренних органов.