До конца года в мечети «Ар-Рахим» откроют зал для молитв
13.10.2026, 14:30
В мечети «Ар-Рахим» до конца этого года откроют зал для молитв, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров.
По словам руководителя республики, в этом году завершат фасадную часть мечети и выполнят внутренние работы. Он назвал одной из ключевых задач выделение отдельного зала для молитвы.
Мечеть «Ар-Рахим» начали строить в 2006 году, но работы время от времени приостанавливались из-за проблем с финансированием. В ноябре 2025 года шейх Бахрейна заявил о намерении принять участие в открытии храма.