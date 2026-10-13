Движение по трассе «Кола» перекроют из-за разводки Ладожского моста
13.10.2026, 14:29
В Ленинградской области 15 октября временно перекроют движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» из-за разводки Ладожского моста. Об этом 13 октября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения будут действовать с 10:00 до 10:45. В это время по Неве вниз по течению пройдет барже-буксирный состав «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж».
Ладожский мост расположен на 40-м километре трассы «Кола» вблизи Кировска.
Водителей просят заранее планировать поездки и учитывать временное перекрытие дороги.