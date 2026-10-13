Власти заявили о росте поставок топлива в Воронежскую область

В январе–августе 2026 года в Черноземье продали 2,6 тыс. гибридных автомобилей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025-го. Более чем в два раза увеличились в макрорегионе и продажи электрокаров. Участники рынка называют бензиновый кризис дополнительным стимулом к покупке гибридов и электромобилей, но предупреждают об ограничениях в наличии таких авто.