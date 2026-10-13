Власти заявили о росте поставок топлива в Воронежскую область
13.10.2026, 12:41
По информации правительства Воронежской области, растут поставки в регион популярных марок топлива. По состоянию на утро вторника, 13 октября, бензин марки АИ-92 был в наличии на 78% автозаправочных станций, АИ-95 — на 71% АЗС, а дизельное топливо — на 91% заправок.
«Динамика показателей мониторинга с учетом суточного спроса также улучшается: к вечеру число АЗС, где отсутствует наиболее популярное топливо, в среднем снижается уже на 10–15%. Продукт, поставляемый на рынок Воронежской области, соответствует стандарту "Евро-5". Исключение — несколько АЗС на территории Воронежа, где есть также "Евро-4" (АИ-92)»,— рассказали в облправительстве.
При этом, как отмечают власти, сами поставщики пока характеризуют ситуацию с обеспеченностью топливом в регионе как «сложную, но контролируемую». В Воронежской области сохраняются ограничения на продажу бензина в один бак, введенные ранее федеральными сетями.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» на прошлой неделе, Росстат пока не фиксировал тенденций к снижению цен на автомобильный бензин в Воронежской области. По состоянию на 5 октября средняя цена литра бензина (с учетом всех марок) составляла на АЗС в регионе 82,69 руб., а неделей ранее — 82,65 руб. При этом отмечалось снижение стоимости дизеля. Более свежих данных Росстат пока не публиковал.
В январе–августе 2026 года в Черноземье продали 2,6 тыс. гибридных автомобилей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025-го. Более чем в два раза увеличились в макрорегионе и продажи электрокаров. Участники рынка называют бензиновый кризис дополнительным стимулом к покупке гибридов и электромобилей, но предупреждают об ограничениях в наличии таких авто.