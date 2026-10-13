Глава Ярославля поручил оперативно отрабатывать жалобы на освещение
13.10.2026, 12:06
Врио мэра Ярославля Николай Степанов поручил оперативно отрабатывать обращения жителей о недостаточном освещении дворов, тротуаров и подходов к социальным объектам. Об этом он заявил на общегородском совещании в мэрии 13 октября.
«Основное внимание сейчас необходимо уделить уличному освещению. Дворовых территорий, тротуаров, подходов к социальным объектам. Это очень важно. Поэтому те обращения граждан, которые сейчас поступают, их нужно отрабатывать немедленно»,— сказал господин Степанов.
Также глава города потребовал поддерживать в надлежащем состоянии внутриквартальные проезды, которые не вошли в программу ремонта на 2026–2027 годы. По его словам, в рамках действующей программы планируется привести в порядок около 30 проездов в этом и следующем году.
До начала ремонта на остальных участках необходимо проводить грейдирование и подсыпку инертными материалами, отметил Николай Степанов. Он добавил, что часть работ по программе может быть начата и завершена уже в этом году.