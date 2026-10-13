В 2026 году прикамские аграрии вложили в инвестпроекты почти 2,8 млрд рублей
13.10.2026, 11:57
Суммарный объем инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Прикамья составил около 2,8 млрд руб. Об этом сообщила министр АПК региона Анна Быкова на заседании правительства края. По ее данным, в 2028 году этот показатель должен составить 9,2 млрд руб.
Общая господдержка в отрасли в этом году превысила 3 млрд руб, это на 200 млн больше, чем в прошлом. Всего на территории края в текущем году реализуются 32 инвестпроекта. 82% всего портфеля инвестиций сосредоточено на молочном животноводстве, на птицеводство приходится 17%, на производство мяса — 1%.
По словам госпожи Быковой, объемы производства АПК региона за пять лет выросли на 40%.
Продукция местных производителей закрывает значительную часть потребностей Прикамья. «По существенному количеству продуктов мы приближаемся к отметке 80%. По молоку уровень самообеспеченности — 88%, по яйцам — более 100%. Это позволяет обеспечивать полки пермских магазинов», — рассказала Анна Быкова. По итогам года ожидается прирост производства молока на 50 тыс. т.
При этом агропроизводители могут рассчитывать на отраслевые субсидии и меры поддержки. Среди них — помощь в приобретении техники и оборудования по договорам лизинга. Губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству АПК удерживать набранные темпы инвестиционной активности и поддерживать новые проекты — как крупных предприятий, так и фермерских хозяйств.