В 2026 году прикамские аграрии вложили в инвестпроекты почти 2,8 млрд рублей

Общая господдержка в отрасли в этом году превысила 3 млрд руб, это на 200 млн больше, чем в прошлом. Всего на территории края в текущем году реализуются 32 инвестпроекта. 82% всего портфеля инвестиций сосредоточено на молочном животноводстве, на птицеводство приходится 17%, на производство мяса — 1%.