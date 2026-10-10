Индекс производства сельхозпродукции в Прикамье в прошлом году вырос на 4,5%

В 2025 году всеми категориями хозяйств Пермского края произведено продукции сельского хозяйства на сумму 82,8 млрд руб., из них на долю животноводства приходится 64,9%, растениеводства — 35,1%, сообщает Пермьстат. Индекс производства в сопоставимой оценке к прошлому году составил 104,5%.