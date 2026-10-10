Индекс производства сельхозпродукции в Прикамье в прошлом году вырос на 4,5%
10.10.2026, 07:07
В 2025 году всеми категориями хозяйств Пермского края произведено продукции сельского хозяйства на сумму 82,8 млрд руб., из них на долю животноводства приходится 64,9%, растениеводства — 35,1%, сообщает Пермьстат. Индекс производства в сопоставимой оценке к прошлому году составил 104,5%.
Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено продукции на сумму 60,6 млрд руб. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. Наибольший объем продукции приходится на сельскохозяйственные организации — 69,1%, хозяйства населения произвели 26,8%, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели — 4,1%.