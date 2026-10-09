Лоферы меняют прописку

Астраханский бренд обуви Guguza вырос в кризис и переезжает в Москву
09.10.2026, 10:02
Основанный в Астрахани женский бренд обуви Guguza закрывает местный шоурум и переезжает в Москву. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщила фаундер Анна Сары. Новость появилась на фоне кризиса на российском фэшн-рынке, в 2025-2026 годах небольшие бренды тоже оказались под ударом: одни закрывают точки, другие уходят совсем. Guguza, несмотря на сложности, выжила и с рынка уходить не собирается. Напротив, Анна Сары отметила, что за год продажи собственного сайта выросли в 6–7 раз — на него приходится 80% заказов.
Guguza основана Анной Сары в 2019 году в Астрахани. Изначально бренд назывался Buruberu, но зарегистрировать товарный знак не получилось из-за совпадения с другими марками. В 2022 году бренд сменил вывеску на Guguza и прошел проверку Роспатента. Слово «Гугуза» — фантазийное, отмечает создательница, и придумано из двух реальных: Гагаузия — автономия на юго-востоке Молдавии, и Гугуцэ — молдавский национальный герой. На сайте бренда представлена обувь ручной ручной работы из натуральной кожи, окрашенной в базовые и яркие цвета. На создание одной пары уходит в среднем три-четыре месяца. Каждая модель обуви названа в честь городов России. С 2021 года бренд ведет аккаунт в социальной сети и с 2022-го — Telegram-канал. В общей сложности число подписчиков у Guguza превышает 66,6 тыс.
«Нас в Москве давно ждут»
Переезд Анна Сары объясняет прежде всего логистикой. Шоурум и склад бренда сейчас находятся в Астрахани, а покупатели живут по всей России, и доставка из южного региона занимает слишком много времени. Окончательно решение созрело после возвращения из столицы, где дизайнер участвовала в Московской недели моды и выступала экспертом на мейковер-шоу «Модный приговор».
«Мы уходим из Астрахани, но не уходим как бренд. Мы растем и двигаемся дальше. Логистика для клиентов по всей России из Астрахани очень долгая. Мы переезжаем, чтобы доставлять быстрее. После Московской недели моды поняли, что в столице нас давно ждут», — пояснила Анна Сары.
Подписчики бренда приходили на Московскую неделю моды целенаправленно, рассказала дизайнер: познакомиться лично и примерить обувь. «Были наши постоянные клиенты, но было и огромное количество новых», — добавила она. Одну из посетительниц основательница бренда даже не пришлось представлять: девушка узнала ее, потому что видела Guguza в социальной сети.
«Отрезаем руку»
Про то, что в бизнесе иногда нужно «отрезать руку», основательница говорила изданию «Каспийская столица» в прошлом году. На вопрос, что пришлось «отрезать» за последние месяцы, она прежде всего назвала астраханский магазин. «Содержать шоурум здесь и одновременно развиваться в Москве мы не можем», — объясняет она.
Еще одним шагом стал уход с маркетплейсов. Из-за роста комиссий вплоть до 50-70% с учетом логистики, хранения, рекламных расходов и возвратов бренды начали массово покидать площадки еще в 2025 году, и в 2026-м поток не иссяк. Guguza тоже пересчитала экономику: еще в прошлом и начале этого года она продавалась на Ozon, Wildberries и Lamoda. С последней площадки ушла частично, оставив в продаже несколько моделей. «Мы пересчитали экономику: научились продавать с собственного сайта и теперь хотим оставлять маржу себе, а не отдавать ее маркетплейсам», — пояснила Сары.
Из партнерской розницы Guguza тоже ушла. В прошлом году бренд выходил в сеть бутиков российских дизайнеров Galleria Russian Brands в Перми и Екатеринбурге, но в этом году ушел и оттуда.
Главный довод против посредников у основательницы арифметический. По ее словам, комиссия у Lamoda сейчас 42%, а налог платить приходится со всей суммы продаж.
«Если мы продаем на 1 млн руб. на Lamoda или в Перми, почти половину забирают посредники. С миллиона на счет приходит 580 тыс. руб., а налог мы платим со всего 1 млн», — говорит фаундер бренда. Выход она видит в движении вперед: «Чтобы оптимизировать расходы, нужно просто идти дальше».
«Для Астрахани наша обувь дорогая»
Пара обуви Guguza стоит в среднем от 15 до 18,5 тыс. руб. В Астраханской области, по словам Анны Сары, такая цена считается очень высокой, а покупательская способность при этом падает. Удержать спрос в регионе в привычном смысле не получается: платить за обувь бренда могут немногие.
«Наша ценовая политика в Астраханской области считается очень дорогой. Поэтому у нас в регионе мало клиентов, кто может позволить себе такую обувь. Это те, кто знает наше качество и возвращается к нам снова. Семь лет это в основном одни и те же покупатели», — объясняет Анна Сары.
Представление о собственной цене изменила поездка в столицу. На Московской неделе моды Guguza участвовала не только в показе, но и в маркете, где рядом были представлены другие обувные бренды с заметно более высокими ценниками. «Мы всегда считали, что у нас дорогая обувь, потому что мы базируемся в Астрахани. Но, побывав в Москве, оказалось, что для жителей столицы наша обувь очень доступна», — поделилась собеседница «Ъ».
Гости недели моды, по ее словам, оставляли много комментариев о доступной ценовой политике бренда, и покупали сразу по две-три пары. Это, добавила основательница, еще одна причина покинуть Астрахань.
«Женщина не должна страдать»
В каталоге Guguza нет обуви на высоком каблуке, и, по словам Анны Сары, это принципиальная позиция. Тренды ее не смущают: в 2025-2026 годах на фэшн-рынке снова популярны шпильки и остроносая обувь, но в коллекции бренда таких моделей нет.
«Сейчас, если обратите внимание, популярными становятся шпильки и остроносая обувь, это тренд. Но у нас такие модели не появляются, потому что я до сих пор считаю, что современная женщина очень устает и проводит много времени на ногах. Утром она отвозит детей в садик или школу, потом по секциям, на работу. А у кого нет возможности добираться на такси или своей машине, те идут пешком до метро и едут в метро. Весь день на ногах. Я считаю, что женщина не должна так страдать», — объяснила свою позицию основательница Guguza.
Даже для выхода, по ее мнению, трендовую остроносую обувь можно заменить на более удобную и практичную. Женственной и утонченной можно оставаться и в туфлях с квадратным мысом, считает она. В коллекции Guguza такие модели есть, а каблук, если он предусмотрен, небольшой и объемный, не выше 5 см.
«Сочетание несочетаемого»
Сейчас в моде сочетать несочетаемое, говорит Анна Сары. Тенденцию подтверждают адепты авангардной моды — от основателя компании Superposition Романа Крихели до Ксении Собчак. «Роман Крихели знаком прежде всего профессионалам и фанатам фэшн-индустрии, а Ксения Собчак известна массовому зрителю, поэтому на нее можно больше ориентироваться. Все заметили, как изменился ее образ после того, как ее стилистами стали Миша и Китти», — отмечает госпожа Сары.
В 2023 году над визуальным кодом Ксении Собчак начали работать стилисты Миша и Китти (они же Маша и Никита). Сдержанные образы сменились авангардом, буржуазной строгостью, архитектурными силуэтами и винтажем.
Авангардная мода не стремится быть удобной или привычной: это асимметрия, объемные силуэты, многослойность, одежда, похожая на арт-объект. В 1980-е годы такой подход закрепили японские дизайнеры: Рей Кавакубо, основательница Comme des Garons, и Йоджи Ямамото отказались от классических представлений о красоте. В 1990-е в авангард пришли Александр Маккуин, превращавший показы в перформансы, и Джон Гальяно с драматичными, экстравагантными формами.
Тенденция, по наблюдениям Анны Сары, добралась и до Астрахани. Молодежь 15-25 лет все чаще одевается неформально. «Буквально три-четыре года назад в Астрахани было очень мало молодежи, которая так же, как столичная, следовала трендам. Последнее время я смотрю, что тенденция сочетать несочетаемое круто развивается и у нас. Меня это безумно радует», — говорит фаундер Guguza.
Ставка на комфорт и практичность не мешает астраханскому модельеру обуви присматриваться к новым образам. Идеи для съемок она ищет в образах молодых людей, которых встречает и в Москве, и в Астрахани, а также в социальных сетях. «Когда я провожу съемки, визуальная память запоминает эти неформальные комбинации. Из вещей, которые у меня есть, я могу сочетать и пробовать то, что видела у другого поколения», — объясняет дизайнер.