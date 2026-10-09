Лоферы меняют прописку

«Сейчас, если обратите внимание, популярными становятся шпильки и остроносая обувь, это тренд. Но у нас такие модели не появляются, потому что я до сих пор считаю, что современная женщина очень устает и проводит много времени на ногах. Утром она отвозит детей в садик или школу, потом по секциям, на работу. А у кого нет возможности добираться на такси или своей машине, те идут пешком до метро и едут в метро. Весь день на ногах. Я считаю, что женщина не должна так страдать», — объяснила свою позицию основательница Guguza.