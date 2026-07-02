Горючее сжигает прибыль

Wildberries с 7 июля поднимет комиссии для селлеров из-за увеличения логистических расходов. По оценкам экспертов, рост может составить от 5 до 20 процентных пунктов. Сейчас логистика остается одной из крупнейших затрат платформ. Повышение комиссий может привести к оттоку предпринимателей: сейчас их расходы на онлайн-площадках уже достигают 50–70% от выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Wildberries изменит условия работы с селлерами с 7 июля, повысив для них комиссии, следует из обновленной оферты маркетплейса. Компания официально уведомила своих партнеров, что комиссия повышается в связи с текущей экономической ситуацией, включая значительное удорожание топлива и связанный с этим рост логистических расходов.

«Изменения носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Это позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов и текущую рыночную ситуацию»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

По данным сервиса Wildbox, сильнее всего вырастут комиссии для тех, кто использует маркетплейс как витрину и доставляет заказы курьерами или самовывозом.

При такой модели сборы Wildberries вырастут на 20 процентных пунктов (п. п.). На 6 п. п. увеличатся комиссии по модели, когда селлер использует маркетплейс для продаж товаров с собственного склада, и на 5 п. п.— со склада Wildberries.

Повышение тарифов цифровых платформ — это всегда снижение прибыли для селлеров, большая часть которых представители малого и среднего бизнеса, констатирует гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. В итоге, по его словам, дополнительные издержки неизбежно перекладываются на конечного покупателя. По оценке Wildbox, повышение комиссий приведет к подорожанию до 90% товаров на площадке.

Рост комиссий может привести к оттоку селлеров с площадки. Сегодня комиссии маркетплейсов для российских селлеров в среднем составляют 25–40% от выручки, а с учетом логистики, хранения, рекламных расходов и возвратов — могут достигать 50–70%, поясняет господин Рахимбердиев. При этом за последние три года стоимость логистических услуг крупнейших маркетплейсов выросла на 33–89%, комиссии платформ — на 58–63%, отмечают в Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). В «Яндекс Маркете», Ozon и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на запрос “Ъ” не ответили.

Логистика остается одной из крупнейших статей затрат любого маркетплейса, а топливо напрямую влияет на стоимость доставки, особенно при разветвленной сети фулфилментов, сортировочных центров и пунктов выдачи заказов, поясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Но пока говорить о масштабном влиянии топливной ситуации на рынок e-commerce преждевременно: обычно крупные платформы заранее адаптируют процессы к изменению рыночной конъюнктуры, чтобы рост отдельных статей операционных расходов не приводил к резким изменениям условий для продавцов и не отражался на покупателях, считает господин Бурмистров.

Онлайн-площадки сейчас сталкиваются с замедлением темпов роста. Согласно Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили 8,59 трлн руб., прибавив год к году 32,2% против 56,2% годом ранее. Выручка Ozon в первом квартале 2026 года выросла на 49% год к году, до 300,9 млрд руб. За аналогичный период 2025 года рост оценивался в 65%.

Алина Мигачёва