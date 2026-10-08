Приговор актеру из «Реальных пацанов» вступил в силу
08.10.2026, 13:08
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Осинского суда в отношении предпринимателя и актера из сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна. Об этом сообщает «Новый компаньон».
14 августа Осинский суд Прикамья признал господина Бежаняна виновным в нарушении правил охраны и использования недр. Нарушение закона было допущено в январе — апреле 2024 года, кода возглавляемое предпринимателем ООО «Гослесхоз» разрабатывало Ирьяковское месторождение песчано-гравийной смеси, расположенное в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища. Признав Армена Бежаняна виновным, суд первой инстанции приговорил его к 400 часам обязательных работ и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. При этом с господина Бежаняна было взыскана сумма ущерба — 139,7 млн руб.
Прокуратура не согласилась с приговором и внесла представление в краевой суд. Подал апелляционную жалобу и господин Бежанян. В итоге краевой суд оставил в силе приговор Осинского суда.